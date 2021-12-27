Лаврентьев: взаимодействие РФ и США по Сирии продолжается, но находится на низком уровне

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает взаимодействие с США по Сирии, но оно, как и в целом отношения между странами, пребывает "на низком, взрывоопасном уровне". Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Вы сами знаете, какой уровень отношений сейчас между Россией и США, на каком они низком уровне находятся, достаточно взрывоопасном. Это касается и взаимодействия по Сирии, но оно продолжается", - сказал он.

По словам Лаврентьева, Россия не может не учитывать факт присутствия американцев в Сирии. "Контакты с американской стороной есть, мы обсуждаем различные аспекты сирийского урегулирования, но с прицелом на то, что американцы все-таки понимают, что рано или поздно им придется из Сирии уходить. Их уход не должен сопровождаться той ситуацией, которая сложилась в Афганистане, которая может вызвать тектонические подвижки", - сказал он.

Ранее Россия и Сирия призвали США снять санкционное давление для урегулирования ситуации в Сирии. Соответствующее заявление было принято по итогам заседания межведомственных координационных штабов двух стран по возвращению беженцев.

