Лаврентьев: РФ, Иран и Турция работают над эффективностью борьбы с террористами в Сирии

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Страны - гаранты астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) работают над повышением эффективности борьбы с террористами в Сирии и снижением уровня напряженности в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что активность террористических группировок в арабской республике растет. "Большое количество радикальных группировок все равно остается, прежде всего в Идлибе. Выросло количество террористических актов. Когда говорю про активность, я имею в виду работу исподтишка - террористические акты против представителей силовых структур и примирившихся боевиков. Это настораживает. Сирийские службы безопасности пока с этим справляются, но необходимо принимать более активные меры", - отметил он.

В целом война в Сирии закончилась, продолжил Лаврентьев, и сейчас у страны и ее партнеров по урегулированию обстановки "несколько другие приоритеты". Борьба с такими [террористическими] проявлениями должна быть продолжена. Мы в ходе нашей работы, наших консультаций как раз и пытались найти и выработать те механизмы, которые привели бы к повышению эффективности такой работы и к снижению уровня напряженности", - пояснил он.

По его словам, в последнее время активизировались спящие ячейки запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. "Каждый день гибнет достаточно много представителей сирийских силовых структур, в том числе людей из числа так называемых примирившихся боевиков, в частности на юге, в центральной части страны", - отметил Лаврентьев.

При этом, указал он, снижение уровня напряженности в районе идлибской зоны деэскалации действительно произошло, несмотря на рост активности террористических группировок. "С начала прошлой астанинской встречи в июле этого года количество провокаций в этом районе значительно сократилось чуть ли не в десять раз. Это примечательный факт", - сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии.