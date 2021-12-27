Лаврентьев: РФ не продлит трансграничный механизм в Сирии при отсутствии прогресса

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Россия не будет продлевать действие механизма трансграничной помощи Сирии в случае отсутствия прогресса в решении гуманитарных проблем республики. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"К сожалению, мы видим, что, несмотря на декларацию о намерениях, конкретных дел сделано очень мало. Если так будет продолжаться, у нас просто не будет оснований для того, чтобы продлевать на какой-либо очередной срок действие трансграничного механизма. В целом мы выступаем за его сворачивание, - сказал он. - Мы дали фактически полгода с продлением до года, чтобы показать готовность мирового сообщества изменить свою позицию по этому вопросу. Если изменений не произойдет, тогда будем сворачивать механизм окончательно".

Лаврентьев напомнил, что о своей позиции Москва заявила еще в апреле - мае при подготовке июльской сессии Совбеза ООН, где должен был рассматриваться данный вопрос. "Наша позиция о том, что трансграничный механизм незаконный, не изменилась. Это впервые применено на территории Сирии. Он неправомочен и выходит за рамки международного права. Поэтому вся помощь, которая идет в Сирию, должна поступать через Дамаск, через законные власти", - указал он.

Лаврентьев подчеркнул, что российская сторона не отходит от своей позиции. По его словам, Россия дала согласие на резолюцию СБ ООН 2585, поскольку рассчитывала, что это будет стимулом международному сообществу для наращивания объема гуманитарной помощи сирийскому правительству. "Не только через гуманитарную помощь в виде продовольствия, но самое главное, чтобы был запуск программ по раннему восстановлению: по восстановлению объектов жизнеобеспечения, энергетики, линий электропередачи, водонасосных станций, объектов здравоохранения, школ и так далее", - пояснил он.

9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.