Рябков: в США наблюдается опасная тенденция на понижение порога применения ядерного оружия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вашингтон, в отличие от Москвы, в последние годы демонстрирует опасную тенденцию на упрощение обстоятельств, при которых было бы возможно применение ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в понедельник интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы в Москве привержены повышению порога применения ядерного оружия. В США в последние годы наблюдается противоположная тенденция, когда, как представляется, ядерные средства поражения все больше воспринимаются как средство поля боя. Это опасная тенденция", - отметил он.