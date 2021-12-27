Захарова: британское правосудие в ситуации с Гуайдо окончательно дискредитировало себя

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представление о британском правосудии как о "последнем честном брокере" окончательно дискредитировано на фоне решения Верховного суда Великобритании рассматривать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве "временного президента Венесуэлы", а также предоставленной ему возможности подать апелляцию по ряду пунктов на решение нижестоящей инстанции по делу о венесуэльском золоте, хранящемся в Банке Англии. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что соответствующая позиция британского суда, установившая "не считать президентом ни для каких целей" законно избранного лидера страны Николаса Мадуро обеспечивает "лжеХуану доступ к венесуэльским миллиардам, которые не выдавались законному владельцу - Венесуэле - британскими банками и правительством".

"Забыли все правочеловеки и про гуманитарный аспект - деньги нужны Венесуэле на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями, - подчеркнула Захарова. - Про логику не стоит и начинать: в настоящий момент официальный Лондон контактирует с Каракасом, а не с Гуайдо".

Дипломат убеждена, что "столетиями неимоверными усилиями поддерживавшаяся на плаву легенда о британском правосудии как о "последнем честном брокере" дискредитирована в венесуэльском контексте.

"В прошлом в Британии функционировала Звездная палата - особый судебный апелляционный орган для решения чрезвычайных вопросов. Сейчас все выглядит так, как будто все палаты в Британии стали Звездно-полосатыми", - добавила она.

О судебном процессе

Летом 2019 года Высокий суд Лондона признал Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны, тем самым фактически лишив правительство Мадуро доступа к слиткам общей стоимостью более 1 млрд долларов. Однако уже в октябре того года Апелляционный суд Англии отменил это постановление. Как говорилось в судебном вердикте, датированное февралем 2019 года заявление занимавшего тогда должность министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о признании Гуайдо и. о. президента Венесуэлы было "двусмысленным", поскольку в нем не содержалось прямого утверждения о том, что "британское правительство не признает Мадуро".

Юристы Гуайдо решили оспорить соответствующее постановление в Верховном суде Великобритании в июле 2020 года. При этом в преддверии слушаний МИД Соединенного Королевства выступил с заявлением, что Лондон признает Гуайдо "как единственного человека, который обладает полномочиями действовать от имени Венесуэлы в качестве главы государства". Таким образом, 20 декабря Верховный суд Великобритании удовлетворил требования представителей Гуайдо. Окончательное решение о том, кому же достанется венесуэльское золото, будет принято позднее.