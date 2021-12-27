Рябков: озвучивание российского "плана Б" по гарантиям безопасности ослабило бы позиции РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия не озвучивает "план Б" в случае отказа Запада от российских предложений по гарантиям безопасности, так как это ослабило бы позицию Москвы и облегчило бы решение задачи оппонентам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в понедельник интервью журналу "Международная жизнь".

"Не буду заниматься спекуляциями и хочу пояснить логику, почему мы этого не делаем. Во-первых, когда вопрос стоит настолько серьезно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и нашем подходе, сказать, что может составить "план Б" в конкретном плане, значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам", - сказал он.

"В английском языке есть выражение "poker face". На эту тему даже хорошая мелодия написана Леди Гагой. Это каменное лицо, чтобы ни один мускул не дрогнул, когда оппонент на той стороне ломберного карточного столика сделал какой-то ход. Это первое соображение", - отметил замглавы МИД РФ.

Второе соображение, продолжил Рябков, заключается в том, что "опциональность действий всегда должна оставаться". Дипломат пояснил, что руководство, которое принимает политические решения, особенно такой значимости, "должно всегда иметь возможности большого выбора, чтобы инструментарий был разный".

"На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь, но перед нами поставлена задача договориться на той платформе, которую мы положили на стол. Вот этим нужно заниматься, а не отвлекаться на рассуждения что будет, если", - заключил замминистра.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.