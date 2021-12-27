Матвиенко: сейчас идет активное "военное освоение" территории Украины странами НАТО

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезную озабоченность", - отметила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.

"Пока реальных шагов, конкретных, чтобы снимать наши справедливые озабоченности, те тревоги, которые мы высказываем, нет. НАТО по-прежнему двигается к нашим границам, уже вплотную", - подчеркнула Матвиенко.

Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. "Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история информации [о готовящемся нападении]", - сказала она, добавив, что данная кампания нужна "для формирования общественного мнения мирового против России".

Россия по-прежнему будет настаивать на выполнении минских соглашений, другого пути нет. "Мы по-прежнему будем наставить и на выполнении четко минских соглашений. Другого пути нет. Минские соглашения - это не просто двусторонний документ, они зафиксированы резолюцией ООН как уже международное соглашение, что усиливает необходимость и безальтернативность их выполнения", - сказала она.

Граница России защищена надежно, мы имеем право размещать войска на территории РФ, где считаем нужным. "Я могу вас твердо заверить в том, что в России на все случаи развития событий есть сценарий адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Граница России защищена надежно, и мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, для того, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - сказала она.

Россия готова к любому развитию событий и любому сценарию защиты своих границ.