Матвиенко: прорыва в отношениях с США и реальных шагов по снятию озабоченности РФ нет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит перспектив и потепления в отношениях между парламентами России и США, американский Конгресс сегодня является центром русофобии.

"Несмотря на то, что интенсивно ведется диалог между президентами США и России, казалось бы, надо это подкрепить межпарламентским взаимодействием для смягчения обстановки, для поиска решений. Но сегодня, к сожалению, Конгресс США является центром ястребов и русофобии. В этой ситуации я пока не вижу никаких перспектив или потепления нашего межпарламентского взаимодействия", - сказала она в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии.