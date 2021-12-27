РФ сожалеет, что ряд стран подыгрывает США в их "квазидоминировании" в мире

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет, что ряд декларирующих приверженность мультилатерализму стран подыгрывает США в их "квазидоминировании" в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в понедельник интервью журналу "Международная жизнь".

"Жаль, что американцам в их стремлении через санкции и через узкие коалиции найти способы укрепления своего доминирования или "квазидоминирования" в мире подыгрывают и те страны, которые на словах привержены мультилатерализму, заявляют о каких-то новых формах работы на укрепление коллективных начал в международных отношениях и так далее. Я имею в виду прежде всего наших европейских соседей", - сказал он.

Как отметил Рябков, в современной внешней политике Вашингтона наметилось две тенденции: широкое использование санкционного инструментария и создание узких, коалиционных форматов в противовес универсальным форматам, таким как ООН. "Разного рода коалиции, группы по интересам, клубы, всякого рода "междусобойчики", большие и маленькие, вот это то, что все больше практикуется США. И "Саммит за демократию" в этом же ряду. Это не что-то, открывающее какую-то новую главу или даже страницу, по большому счету - это одно из проходных мероприятий в рамках этой новой внешнеполитической философии", - добавил дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, такая внешнеполитическая линия американцев в конечном счете обернется против них же самих и против тех стран, которые продолжают их поддерживать, "отрабатывая политический и геополитический заказы Вашингтона".