Лавров: переговоры РФ и США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних каникул

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Основной раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"С Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров [по вопросам безопасности], который состоится сразу по завершению новогодних каникул", - сказал он.

Министр добавил, что для Москвы имеет значение срок переговоров, отметив недопустимость их затягивания, несмотря на то, что РФ не выдвигает ультиматумов в этом вопросе.

"Главное, это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени. Мы никаких ультиматумов не выдвигаем", - сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что в этой связи основным переговорщиком по теме гарантий безопасности с Россией является Вашингтон.

"Натовцы предложили, естественно, устами Столтенберга, как генерального секретаря НАТО и председателя совета Россия - НАТО, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, буквально через день, провести заседание совета Россия - НАТО, и эта организационная структура отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцев, и натовцев", - сказал он.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

Участие России

В переговорах по гарантиям безопасности будут принимать участие МИД и Минобороны РФ, заявил Лавров.