Российская делегация в очном режиме будет участвовать в сессии ПАСЕ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская парламентская делегация в январе в очном формате примет участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В январе делегация Федерального собрания уже в очном режиме будет участвовать в сессии ПАСЕ. Мы добились того, чтобы российской делегации, как и всем другим, дали полноценные права, потому что до этого ограничения распространялись только на Россию, мы участвовали в основном в режиме ВКС", - сказала Матвиенко.

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу на осенней сессии ПАСЕ из-за отсутствия сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в ЕС. По его словам, сенаторов уведомили о возможности передвигаться лишь между отелем и зданием Совета Европы. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ в ПАСЕ, сообщил ТАСС, что сенаторы ждут окончательную официальную позицию французской стороны об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ПАСЕ. Позже источник в российском парламенте сообщил ТАСС, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии по видеосвязи.