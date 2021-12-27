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Лавров: НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий после распада СССР

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс является геополитическим проектом по освоению территорий после распада СССР и Организации Варшавского договора. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"НАТО сейчас - чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения [Организации] Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются", - сказал он.

По его словам, Россия не может оставить без внимания факт нахождения НАТО у порога своих границ. "То, что они сейчас уже замахнулись, как сказал [президент России Владимир] Путин, на порог нашего дома, конечно, это не может нас оставить безразличными", - сказал Лавров.

В заседании Совета Россия - НАТО примут участие высокопоставленные военные РФ, Москва ждет того же от альянса, отметил Лавров. Он добавил, что у РФ серьезные сомнения в том, что требование о нерасширении НАТО на восток не будет "замотано".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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