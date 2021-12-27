Лавров заявил, что вступление РФ в НАТО невозможно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вступление России в Североатлантический альянс невозможно, поскольку Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация вступления России в НАТО на определенных условиях, в частности на равных и партнерских началах, глава дипведомства заметил, что не видит такой возможности.

"Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", - указал глава дипведомства.

У РФ серьезные сомнения в том, что требование о нерасширении НАТО на восток не будет "замотано" - Лавров.