В Кремле считают важными переговоры между РФ и НАТО по гарантиям безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Кремль считает важными переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, детали контактов пока дорабатываются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важный трек переговоров", - сказал Песков, комментируя сообщение о том, что Североатлантический альянс предложил Москве созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января.

"Безусловно, в двух проектах - проекте договора и проекте соглашения - которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно, содержится инициатива России, связанная с Североатлантическим альянсом. Конечно, есть смысл, помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счет, также задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО. Это будут важные переговоры и весьма и весьма ответственные, детали дорабатываются по дипломатическим каналам", - пояснил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о дате таких контактов, Песков заметил, что "будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть".

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин во время видеосаммита с лидером США Джо Байденом поставил вопрос о гарантиях безопасности, а после российская сторона четко сформулировала свою позицию. "Теперь давайте дождемся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное было бы сейчас преждевременно", - добавил пресс-секретарь.