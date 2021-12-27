Путин проведет 27 декабря переговоры с Рахмоном в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня в Санкт-Петербурге, он будет там в ближайшие три дня работать. Такая в целом "неделя СНГ", неделя наших стратегических партнеров. Будут и иные мероприятия, - рассказал представитель Кремля. - Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится беседа двух глав государств, продолжится общение за рабочим завтраком".

По его словам, вопросов на повестке дня "весьма много", РФ и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, страны вместе отвечают и на вызовы нестабильности, кроме того, очень много граждан Таджикистана работают в России, продолжил представитель Кремля. "Повестка дня весьма и весьма широка", - резюмировал он.

По словам пресс-секретаря, до начала российско-таджикистанских переговоров Путин займется делами, связанными с благотворительной акцией "Елка желаний". "В плане того, как выполняются просьбы детей, которые на эту елку повесили свои пожелания", - добавил Песков.