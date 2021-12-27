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Молния

Лавров заявил, что позиция Запада и НАТО по Украине является хамством

Позиция Запада и НАТО по Украине является хамством - Лавров.

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Россия
Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий после распада СССР
Глава российского МИД подчеркнул, что Россия не может оставаться безразличной к факту нахождения НАТО у порога своих границ
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