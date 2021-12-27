Министерство экологии Подмосковья возглавил Тихон Фирсов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя правительства Московской области - министр экологии Подмосковья Андрей Разин покидает занимаемый пост в связи с переходом на другую работу, министерство экологии и природопользования региона возглавит Тихон Фирсов, сообщил в понедельник на совещании с правительством региона и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Хотел остановиться на кадровых назначениях. Андрей Викторович Разин у нас уходит работать в правительство РФ, в очень важное, ключевое Министерство сельского хозяйства на серьезное направление. <...> Министром экологии мы назначаем коллегу Андрея Викторовича - Тихона Михайловича Фирсова, который вместе реализовывал все те проекты, которые входят в компетенцию министерства экологии", - сказал Воробьев.

Ранее Фирсов занимал должность первого замминистра экологии региона.

Также Воробьев добавил, что министерство экологии и министерство имущественных отношений региона будет курировать вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.