Минниханов: позицию Татарстана не во всем учли при принятии закона о власти в регионах

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Позиция Татарстана не была в полной мере учтена при принятии закона, предполагающего в том числе запрет на использование слова "президент" в названии должности главы региона. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Понятно, что закон принят, и мы - законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон об организации публичной власти в регионах, который, в частности, устанавливает единый срок полномочий глав субъектов Федерации и отменяет для них запрет занимать эту должность больше двух сроков подряд. Документ также запрещает использовать в наименовании должности главы региона слово "президент", которое сохраняется в Татарстане. Госсовет республики ранее выступил против этого пункта.