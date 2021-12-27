Губернатор Севастополя отправил в отставку вице-премьера Николая Жигулина

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Николай Жигулин, курировавший внутреннюю и информационную политику, департамент природных ресурсов и блок городского хозяйства, покинет пост в правительстве Севастополя. Часть полномочий перераспределят между другими заместителями губернатора, сообщил в понедельник на аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев.

"Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин. Исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с законодательным собранием назначается Сергей Александрович Толмачев, он будет курировать блок внутренней политики, управление информационной политики, а также департамент природных ресурсов", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что блок городского хозяйства, включая жилищную инспекцию, которым ранее занимался Жигулин, будет курировать заместитель губернатора Алексей Порикин. "Все связанные с хозяйственной жизнью города направления будут сконцентрированы под одним руководством", - пояснил Развожаев.

Блок имущественных отношений - департамент земельно-имущественных отношений и севреестр - будет курировать и.о. вице-губернатора Николай Гордюшин.

"Правительство покидает Елена Николаевна Богомолова. После Нового года департамент образования возглавит Сулима Лариса Олеговна", - добавил Развожаев.