Матвиенко: Россия не имеет планов "возродить СССР", даже при желании это невозможно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не демонстрировала "каких-то имперских амбиций" и у нее нет планов по возрождению СССР. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать заявления о наличии у РФ планов "воссоздать СССР".

"Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств", - сказала она.

Матвиенко считает, что распад СССР можно было предотвратить, для этого были все возможности, но лидеры того времени оказались не готовы к решению такого масштаба задач.

"Не сумели тогда перестроить страну, <…> прозевали ту критическую черту, за которую уже нельзя было заступать", - сказала она.

"Много было возможностей сохранить страну, но лидеры того времени не смогли, не сумели переступить через свои амбиции, просто не были готовы к решению такого масштаба задач. Это стало ключевым моментом для развала Советского Союза", - добавила спикер.

По словам Матвиенко, за каждым из призывов - к гласности, демократии и перестройке - должен был быть "правильный осмысленный план действий". "Кроме лозунгов, готовности реализовать это не было", - подчеркнула она.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил ТАСС, что советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления. По его словам, страну можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств. Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

В начале декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза. Подобные заявления о стремлении Москвы к воссозданию СССР звучат в Вашингтоне не в первый раз. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС в феврале этого года подчеркивал, что Россия выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад. Он обратил внимание на "стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности".