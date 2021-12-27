Захарова назвала обвинения украинских властей в адрес главы Минтранса РФ недопустимыми

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Предъявление обвинений Генпрокуратурой Украины министру транспорта России Виталию Савельеву по подозрению в организации незаконной перевозки лиц через украинскую границу и обеспечению авиасообщения с российским Крымом, а также в связи с перевозкой туда пассажиров и грузов является недопустимым. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела", - отметила она.

Обвинения киевских властей в адрес руководства Минтранса показывают, что Украина продолжает мелко мстить России за свободный выбор жителей Крыма, считает Захарова.

"Действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма. Лицемерие принимаемых мер заключается еще и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима", - указала дипломат.

Как отметила дипломат, киевские власти не могут смириться с результатами своей собственной "националистической и русофобской политики". "Государственный переворот февраля 2014 года, осуществленный в Киеве при поддержке Запада, привел к власти радикалов, уничтожающих в стране все русское, русских и русскоязычных. Именно из-за этого народ Крыма перед лицом попыток неонацистских группировок захватить полуостров принял решение о возвращении в состав России. Это было сделано путем референдума в полном соответствии с международно-правовыми нормами, включая право народов на самоопределение", - добавила она.

Крымские итоги

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2018 году в Симферополе в рекордные сроки был введен в эксплуатацию современный аэропорт, призванный преодолеть последствия транспортной блокады и заменить объект 1957 года, не справлявшийся с пассажиропотоком. Она также обратила внимание, что в Крыму повсеместно строятся новые дороги. "На полуострове создается и модернизируется инфраструктура, которая вплоть до 2014 года деградировала и приходила в упадок", - отметила она.

При этом дипломат подчеркнула, что вопрос российской принадлежности Крыма "решен окончательно и бесповоротно". "Никакие действия и угрозы не способны изменить это решение, - продолжила она. - Настойчиво рекомендуем Генпрокуратуре Украины, призванной следить за соблюдением законности и правопорядка, заниматься своими обязанностями и переключить внимание на ужасающую ситуацию в собственной стране".

Ситуация на Украине

В рамках текущей украинской конъюнктуры Захарова отдельно отметила нарушение "языковых и образовательные прав" русскоязычного населения и нацменьшинств, притеснения СМИ, а также борьбу с инакомыслием и оппозицией. "В восточных регионах продолжаются военные преступления против мирных жителей. По оценкам украинских экспертов, в стране не соблюдается три четверти статей Конституции", - добавила она.

"Рассчитываем, что профильные международные структуры все же заставят украинские власти соблюдать международные обязательства по невмешательству во внутренние дела суверенных государств, обеспечить восстановление на самой Украине верховенства закона и основных прав и свобод человека, закрепленных в ее основном законе", - говорится в комментарии.