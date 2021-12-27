Лавров: отношения России и ФРГ будут зависеть от конкретных шагов правительства Шольца

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Взаимоотношения Москвы и Берлина будут развиваться в зависимости от конкретных шагов нового германского правительства Олафа Шольца. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я почитал их программу в части отношений с Россией. Там отмечен очень глубокий, многообразный характер связей с Россией, настрой на конструктивное сотрудничество, но тут же идет и аннексия, Крым, гражданское общество, права человека, все подряд. По определению эклектическая такая программа. Посмотрим, все будет зависеть от конкретных шагов", - сказал министр, говоря об отношениях двух государств.

Лавров отметил, что на саммите G20 в Риме в конце октября ему удалось пообщаться с еще не вступившим в должность новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который сопровождал возглавлявшую тогда правительство Германии Ангелу Меркель. "Она пошла на такой нестандартный жест, пригласила его, чтобы он познакомился с членами Группы двадцати", - пояснил министр иностранных дел РФ.