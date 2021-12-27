Матвиенко не исключила введение амнистии для иноагентов, уже не финансируемых из-за рубежа

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускает возможность введения амнистии для СМИ и организаций, выполняющих функции иноагента, если они больше не получают финансирование из-за рубежа. Об этом она сказала в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Первое - надо наработать практику, чтобы посмотреть, как это происходит, и готовить дальше предложения. Вот, СПЧ внес предложения, мы их внимательно изучаем. Что, мне кажется, было бы правильно: если условно допустить, что Минюст незаконно внес организацию или СМИ в список иноагентов, дать это право через суд доказать, что это не так, что его внесли в список иноагентов незаслуженно", - сказала Матвиенко.

"Возможно, ввести некую амнистию для тех, кто был признан иноагентом, а сейчас перестал получать [иностранное] финансирование. Тоже обсуждаемый вопрос", - добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", пообещал, что "размытые критерии", на основе которых организации или физические лица могут включаться в перечни иностранных агентов, будут анализироваться. На ежегодной пресс-конференции Путин отметил, что доля организаций, признанных иноагентами, в России такая же, как в США, но ответственность за нарушения в РФ мягче.

В середине ноября ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов заявил, что в СПЧ подготовили инициативы по совершенствованию законодательства об иноагентах, в том числе предложив перед признанием иноагентом давать СМИ время на устранение нарушений.