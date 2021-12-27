Матвиенко: губернаторы и мэры должны отвечать за "вкус и стиль" оформления городов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Губернаторы и мэры отвечают в том числе за комфортность и красоту городской среды, при оценке их эффективности стоило бы учитывать критерии "вкуса и стиля" в оформлении. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Если бы я решала, я бы при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательно строчку "вкус и стиль". <...> Если ты мэр, если ты губернатор, ты за все отвечаешь, в том числе за красоту и комфортность среды, в которой живут люди", - сказала она.

По словам Матвиенко, мэру надо любить свой город, прислушиваться к мнению горожан и не полагаться лишь на свои вкусовые предпочтения, а "приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов". В комфортной и красивой среде "будет больше патриотизма местного, участия людей", убеждена спикер Совфеда.

При этом и самим жителям надо понять, что они тоже ответственны за внешний облик городов, отметила Матвиенко. "Вот посмотрите на балконы: все, что не нужно, какие-то старые шины, старые холодильники, старые телевизоры. Ну зачем это барахло все хранить, выбросьте его. <...> Надо общаться с людьми, чтобы [объяснять]: не надо [хранить хлам], на балконах надо посадить цветы, чтобы было красиво", - добавила она.