Лавров заявил, что на Западе стали бояться "безбашенных" действий Зеленского

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принимает зачастую "безбашенные" решения, что вызывает опасения на Западе. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И [на Западе] <...> боятся, что какая-то глупость разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен", - сказал он.

Лавров отметил, что Зеленский шел на выборы в образе своего персонажа Голобородько из сериала "Слуга народа", с "прогрессивными принципами, с призывами освободить народ от олигархов, соблюдать права русских и других национальный меньшинств, самое главное, принести мир в Донбасс".

Однако, по словам министра, Зеленский не отличается от бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, который назвал "недолюдьми" жителей отделившихся республик. Глава российского дипведомства напомнил, что нынешний украинский лидер назвал жителей Донбасса "особями" и призвал тех, кто чувствует себя русскими, "валить в Россию". При этом данные заявления не были прокомментированы на Западе, указал Лавров.

"Он, в принципе, конечно, "большой демократ". Анализ, который делают наблюдатели за украинской жизнью, в общем-то, отмечает то, что он ведет войну и против олигархов, приняв закон беспрецедентный, который позволяет политическими решениями разбираться с оппонентами справа, и одновременно он [отстраняет] оппонентов слева - Медведчука", - сказал Лавров.