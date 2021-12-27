Лавров назвал верхом цинизма обвинения России в попытках интерпретировать "Минск-2"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Обвинения России в попытке интерпретировать по-своему минские договоренности и требовать от Киева их выполнения являются верхом цинизма. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Верх цинизма, когда нашу позицию излагают как попытку России по-своему интерпретировать минские договоренности и потребовать от Киева их выполнять в российской интерпретации", - сказал он в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Министр подчеркнул, что необходимо жестко настаивать на незыблемости минских договоренностей. "Нас слышат все, просто прикидываются", - добавил он, отвечая на вопрос о том, слышит ли кто-то требования России.

Лавров отметил, что, настаивая на выполнении соглашений, РФ не планирует прибегать к санкциям. "Мы в принципе не сторонники санкций. То, что сейчас происходит, это полная подмена дипломатии, культуры диалога, компромисса. Как что не по западному - вот санкции", - сказал он.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года. Переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.