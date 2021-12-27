Лавров назвал объявленные Евросоюзом принципы в отношениях с РФ "политической камасутрой"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Хореография" объявленных ЕС в отношении России политических принципов напоминает "политическую камасутру", они до сих пор базируются на пяти пунктах из программы бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала " Соловьев Live ".

Он напомнил, что в 2016 году возглавлявшая тогда дипломатию ЕС Могерини приняла, инициировала и получила одобрение политики в отношении России, основанной на пяти принципах. "Из них один принцип предполагал работу с нашими соседям в направлении их отрыва от РФ, еще там была необходимость работать с нашим гражданским обществом, всем понятно, что это означает. И там было в качестве главного принципа, что ЕС нормализует отношения, когда Россия выполнит Минские договоренности. Но любой, кто читал Минские договоренности, поймет, что это политическая шизофрения", - констатировал Лавров.

По его словам, пришедший на смену Могерини Жозеп Боррель заявлял, что хочет проводить новую политику в отношении Москвы, которая была бы конструктивной. "Когда Жозеп Боррель закончил подготовку своей новой инициативы, в итоге Евросовет решил оставить все равно пять принципов Могерини, [в том числе], что Россия должна выполнить Минские договоренности, и торжественно провозгласили новый подход - "отпихивать, сдерживать и вовлекать". Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Это, извините, политическая камасутра", - дал оценку ситуации Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после оглашения в июне совместного доклада главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией заявила, что документ носит идеологизированный характер, а стратегия ЕС не приближает перспективу нормализации взаимодействия Москвы и Брюсселя. Оглашенную "триаду принципов" в отношении РФ дипломат связала с риторикой "в духе холодной войны".