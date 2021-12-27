Зампред правительства Новгородской области ушел в отставку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев с понедельника уходит в отставку. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию с 27 декабря. Оно подписано. Считаем, что Тимофей Борисович принял верное решение", - говорится в сообщении. Шестаков отметил, что должность заместителя председателя правительства региона, это "не привилегия, а большая ответственность перед людьми, даже в нерабочее время".

Ранее местные СМИ сообщали, что между Тимофеем Гусевым и новгородским историком, старшим научным сотрудником Новгородского музея-заповедника Владимиром Варнаевым произошел публичный конфликт. Варнаев написал об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", но после того, как Гусев принес историку извинения, этот пост был удален.

"Удалил сам, по своему решению. Человек, из-за которого пост был написан, извинился, извинился искренне, и готов публично извиниться", - отмечается в последней записи Владимира Варнаева.

После этого новгородские издания со ссылкой на пост Гусева в Facebook сообщали, что он намеревался подать в отставку. В настоящее время пост на странице экс-чиновника скрыт настройками приватности.