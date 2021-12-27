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Отставки и назначения

Правительство Тульской области не располагает информацией о назначении Дюмина главой МЧС

Некоторые СМИ и Telegram-каналы ранее сообщили, что глава Тульской области в ближайшее время возглавит МЧС

ТУЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Тульской области не располагает информацией о возможном назначении губернатора Алексея Дюмина на должность главы МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в понедельник.

"У нас нет информации по данной теме", - сказали в пресс-службе.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Дюмин в ближайшее время покинет пост губернатора Тульской области и возглавит МЧС.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля 2016 года назначил Дюмина временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. 18 сентября того же года он одержал победу на выборах главы региона, набрав 84,2% голосов избирателей. В 2021 году в связи с истечением срока полномочий Дюмин второй раз выдвинулся на должность главы региона, по итогам голосования, которое проходило 17-19 сентября, набрал 83,6% голосов избирателей. Официально вступил в должность 22 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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