Глава дирекции ФЦП развития Крыма ушел в отставку по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко ушел в отставку по собственному желанию.

"Двадцать восьмого декабря - мой последний день работы в дирекции по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и года Севастополя до 2025 года", - сообщил он в понедельник в Facebook.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".