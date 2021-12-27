{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Глава дирекции ФЦП развития Крыма ушел в отставку по собственному желанию

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко ушел в отставку по собственному желанию.

"Двадцать восьмого декабря - мой последний день работы в дирекции по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и года Севастополя до 2025 года", - сообщил он в понедельник в Facebook.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".

Теги
РоссияОтставки и назначения
Путин: ситуация на афганско-таджикистанской границе вызывает озабоченность и тревогу
Читать полностью