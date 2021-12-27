Посол РФ в Узбекистане: страны имеют схожие позиции по ситуации в Афганистане

"Наши страны выступают с близких позиций в деле урегулирования афганского конфликта", - сказал посол на заключительной в 2021 году пресс-конференции. Он отметил, что в настоящее время "на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе".

Глава российского диппредставительства также обратил внимание на то, что в Афганистане не прекращают своей деятельности ИГ (запрещено в РФ) и другие террористические группировки, остро стоит проблема производства и контрабанды наркотиков. "В этой связи очень важны регулярные контакты по линии оборонных ведомств - визит [министра обороны РФ Сергея] Шойгу в Узбекистан в апреле этого года, в ходе которого была подписана программа Стратегического партнерства России и Узбекистана в военной сфере на 2021-2025 годы, узбекско-российские военные учения в Сурхандарьинской и Самаркандский областях республики", - добавил Мальгинов.

Запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого не признала ни одна страна.