Путин назвал военную базу России в Таджикистане значимым элементом безопасности в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Российская военная база в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях", - сказал Путин.

Он также отметил, что ситуация на афганско-таджикистанской границе вызывает озабоченность и тревогу.

"Сейчас ситуация на границе с Афганистаном - я знаю, мы с вами в контакте постоянном находимся - вызывает известную тревогу, озабоченность. И это объективное обстоятельство, и я разделяю эту озабоченность", - сказал глава российского государства.