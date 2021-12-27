Исполнять обязанности премьер-министра Адыгеи будет Анзаур Керашев

МАЙКОП, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил Анзаура Керашева исполняющим обязанности премьер-министра республики, сообщается на странице правительства Адыгеи в соцсети Instagram.

Геннадий Митрофанов досрочно сложил полномочия премьер-министра региона и 24 декабря был избран главой администрации муниципального образования "Город Майкоп". Депутаты парламента (Государственного совета - Хасэ) республики на заседании 6 декабря дали согласие главе Адыгеи на назначение министра образования и науки региона Анзаура Керашева на должность заместителя премьер-министра республики.

"Анзаур Керашев назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Адыгея. Соответствующий указ подписан главой региона Муратом Кумпиловым", - говорится в сообщении.

Керашев окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Менеджмент", доктор экономических наук, профессор. В разное время избирался депутатом Совета народных депутатов МО "Город Майкоп", парламента республики пятого созыва. Работал директором МГГТК Адыгейского госуниверситета (АГУ), проректором АГУ по непрерывному образованию и инновационной деятельности, возглавлял региональное министерство образования и науки.