Делегации РФ, КНР, Ирана сверили позиции перед переговорами по ядерной сделке в Вене

ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководители делегаций России, Ирана и КНР провели в понедельник встречу для обсуждения предстоящего заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня утром делегации России, Китая и Ирана встретились, чтобы сверить позиции перед официальным стартом 8-го раунда венских переговоров по СВПД, который состоится позднее сегодня", - написал Ульянов в Twitter.

Согласно информации дипломатических источников ТАСС, начало заседания Совместной комиссии запланировано на 18:00 по местному времени. Представители Ирана и "пятерки" в рамках восьмого раунда продолжат обсуждать перспективу реализации СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. Ульянов отмечал в беседе с ТАСС, что восьмой раунд может стать последним, и есть общий настрой попытаться завершить всю переговорную работу к началу февраля следующего года.

В Вене с апреля 2021 года идут переговоры по иранской ядерной сделке. Переговорщики уже подтвердили, что работа продолжится на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.