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В Тамбове объявили конкурс на должность главы администрации города

Подача заявок начнется 28 декабря

ТАМБОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской городской думы на очередном заседании объявили о начале конкурса на должность главы администрации города. Подача заявок начнется 28 декабря, сообщает в понедельник пресс-служба гордумы.

"На заседании принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Тамбова. Он назначен на 31 января. Прием документов в Тамбовской городской думе будет осуществляться с 28 декабря по 26 января", - говорится в сообщении.

Ранее депутаты гордумы согласовали новую систему управления областным центром, при которой высшим должностным лицом города является председатель думы, а глава администрации - сити-менеджер - назначается по контракту.

В октябре 2020 года после отставки предыдущего мэра Наталии Макаревич пост временно исполняющего полномочия главы Тамбова занял Максим Косенков. С тех пор в областном центре уже дважды проходил конкурс на должность главы города, однако по разным причинам его признавали несостоявшимся.

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