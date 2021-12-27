Главы МИД России и Сирии обсудили развитие ситуации в арабской республике

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования.

"Министры обсудили развитие ситуации в САР и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ. Кроме того, был рассмотрен ряд текущих вопросов российско-сирийского сотрудничества, включая подготовку планируемого визита Микдада в Москву.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели итоги завершившейся 22 декабря в Нур-Султане 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, а также вопросы организации планируемого в январе 2022 года 7-го заседания межсирийского Конституционного комитета в Женеве. "С российской стороны подчеркивалась важность поддержания ритмичной и плодотворной работы по подготовке конституционной реформы в рамках этого межсирийского форума", - добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ информировали, что Лавров подтвердил приверженность России продолжению усилий в интересах достижения целей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии.

"Состоялся также детальный обмен мнениями о ходе выполнения резолюции 2585 СБ ООН о продлении действия трансграничного механизма гуманитарных поставок в Сирию. Акцентирован обоюдный настрой на дальнейшее продолжение координации подходов двух стран на этом направлении", - добавили в МИД РФ.

Разговор состоялся по просьбе сирийской стороны.