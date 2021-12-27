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Отставки и назначения

Губернатор Петербурга назначил новых глав комитетов по культуре и социальной политике

Председателем комитета по социальной политике назначена Елена Фидрикова, а председателем комитета по культуре стал Федор Болтин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил в городском правительстве новых председателей комитетов по культуре и по социальной политике. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения о назначении руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Председателем комитета по социальной политике назначена Елена Фидрикова. Председателем комитета по культуре назначен Федор Болтин", - говорится в сообщении.

До назначения на эти посты оба чиновника работали заместителями председателей комитетов и исполняли обязанности руководителей.

Фидрикова начала карьеру с должности воспитателя в детском саду, работала заместителем начальника отдела образования Выборгского района Петербурга, заместителем главы администрации Выборгского района. С февраля 2014 года заняла пост заместителя председателя комитета по социальной политике. До Фидриковой комитет по социальной политике возглавлял Александр Ржаненков, который в сентябре был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Болтин работал в комитете по внешним связям Петербурга, затем был советником вице-губернатора - курировал работу комитета по физической культуре и спорту и комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, в 2014 году перешел в комитет по культуре на должность заместителя председателя. Комитет по культуре до Болтина возглавлял Константин Сухенко, который назначен представителем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Санкт-Петербурга нового созыва.

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