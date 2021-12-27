Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав РФ на объекты в Святой Земле

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили по телефону в понедельник урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле и укрепление экономических отношений.

"Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Израиля. Стороны также согласовали шаги по развитию сотрудничества на международной арене, включая противодействие попыткам героизации нацизма. Министры также согласовали график дальнейших контактов.