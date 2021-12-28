Путин примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в очном формате в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, "предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ".

Саммит, таким образом, подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.

Участники саммита

Как указано на сайте Кремля, инициатором неформальной встречи стал российский президент. Участие в саммите примут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем будет присутствовать и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Помимо общей встречи на полях саммита могут состояться и отдельные беседы. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен пообщаться во время этого мероприятия с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Пока о двусторонней встрече речи не идет, но неформальная встреча, скорее всего, состоится", - сообщал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

За последние месяцы Алиев и Пашинян уже несколько раз проводили переговоры. Так, 14 декабря они встречались в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. На повестке были договоренности по Карабаху и ситуация в регионе в целом. По итогам той беседы Ереван и Баку подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги. На следующий день состоялась еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана, организованная при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее, 26 ноября, в Сочи прошли трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Приуроченные встречи

В понедельник российский лидер уже провел в Санкт-Петербурге встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим для участия в саммите. В беседе обсуждалось экономическое, гуманитарное, военно-техническое взаимодействие двух стран.

Для общения с коллегами по СНГ в Санкт-Петербург приедет и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В северной столице у него также запланирована встреча с Путиным, однако она, как ожидается, пройдет на день позже саммита - 29 декабря. Предполагается, что главы государств обсудят актуальные вопросы сотрудничества РФ и Белоруссии.

Молдавия и Украина

Президент Молдавии Майя Санду, вероятно, не будет участвовать в саммите. Приехать туда ее ранее призывал почетный председатель Партии социалистов, экс-руководитель республики Игорь Додон.

"Это отличная возможность неформально пообщаться с главами государств. Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехал. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит", - говорил он.

Сама же Санду заявила, что не получала официальное приглашение на встречу. Президент республики также указывала, что ее участие в таких саммитах зависит от повестки дня, отмечая, что ее интересуют прежде всего экономические вопросы.

Додон на посту президента Молдавии выступал за активное развитие отношений с Россией и СНГ. Его преемница Санду, как и сформировавшая правительство пропрезидентская Партия действия и солидарности, провозгласила политику сближения с ЕС. На прошедшем 15 октября в формате видеоконференции заседании глав государств СНГ Молдавию представляла премьер-министр Наталья Гаврилица, которая высказалась за более полное использование потенциала торгово-экономического сотрудничества в рамках Содружества.

На саммите в Санкт-Петербурге не ожидается и присутствие президента Украины Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову задали вопрос, может ли украинский лидер приехать на эту встречу. Представитель Кремля со смехом заметил в ответ: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".

Прошедшие и будущие саммиты

Предыдущее заседание Совета глав государств СНГ состоялось 15 октября, оно проходило в формате видеоконференции. Лидеры во время той беседы подвели основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрели перспективы его дальнейшего развития, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев ранее сообщал журналистам, что новое заседание Совета глав государств СНГ будет проводиться 14 октября 2022 года в столице Казахстана - Нур-Султане. При этом он не исключал, что до этого саммита могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ.

В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии - в декабре 2019 года. Он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.