Победитель конкурса "Лидеры России" стала зампредом правительства Камчатки

ТАСС, 28 декабря. Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России", член клуба "Эльбрус" Александра Лебедева назначена заместителем председателя правительства Камчатского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба конкурса.

"Александра Лебедева, победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - заняла должность заместителя председателя правительства Камчатского края. Она будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта", - говорится в сообщении.

Как отметил со своей стороны губернатор края Владимир Солодов, курируемые Лебедевой направления "можно объединить как зону развития человеческого капитала". "Они, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодежи, жителей края", - добавил он, выразив уверенность, что опыт нового зампреда правительства региона "позволит вывести эти сферы на новый уровень".

Лебедева занимала руководящие посты в нескольких компаниях, в том числе в немецкой Lufthansa, а после победы в конкурсе "Лидеры России" получила должность управляющего директора ВЭБ.РФ, запускала проекты в Приморье с "Почтой России" и правительством Приморского края.

В рамках проекта "Обучающие экспедиции" клуба "Эльбрус" Лебедева разрабатывала модели вовлечения жителей в реализацию проекта по комплексному благоустройству и повышению качества жизни граждан в Вилючинске Камчатского края. В декабре проект занял первое место в конкурсе лучших практик государственного управления в рамках форума Дальневосточного федерального округа "Государственное управление. PRO людей" в Якутске.

"Проект "Обучающие экспедиции" в Вилючинске Камчатского края и привел меня на Камчатку. Губернатор Владимир Солодов уже поставил команде развития Камчатского края ряд задач: содействовать повышению привлекательности региона, сформировать резерв человеческого капитала, который раскроет все возможности для роста и трансформации экономики. Несмотря на то, что это крайне сложные задачи, они привлекают своей амбициозностью и масштабом", - отметила Лебедева.

Лебедева - выпускница первого набора программы Executive Coaching Московской школы управления "Сколково". В 2018 году она стала победителем первого сезона конкурса "Лидеры России", ее наставником был президент Татарстана Рустам Минниханов.

О клубе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Клуб "Эльбрус" насчитывает 335 членов, которые являются победителями и финалистами конкурса "Лидеры России", а также выпускниками программы кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 37,5 тыс. человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.