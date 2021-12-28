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Лавров призвал расширить список регионов приоритетного переселения соотечественников

Глава МИД РФ считает важным уделить в этом вопросе особое внимание Восточной Сибири

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев и расширить перечень регионов приоритетного переселения, уделив особое внимание Восточной Сибири.

"Наверное, пришло время актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев, которые сейчас закреплены в региональных программах, и очень важен личный контроль со стороны глав регионов над деятельностью полномочных органов, которые принимают решения о приеме переселенцев, - отметил Лавров во вторник на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Надо поставить цель исключить немотивированные отказы и рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. Сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих, потенциальных граждан РФ в районы Восточной Сибири", - добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что "приоритетное внимание, никого не дискриминируя, необходимо уделять привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи".

По его словам, перечисленные соображения могли бы найти отражение в проекте федерального закона в сфере миграции, работа над которым сейчас завершается в соответствии с планом мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики РФ до 2025 года. "Важно, чтобы документ способствовал максимальному упрощению условий и процедур возвращения соотечественников на постоянное жительство в Россию", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия"Единая Россия"
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