Лавров: подходы России становятся все популярнее в мире на фоне поведения Запада

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Стратегия поведения России на международной арене получает все большую популярность в мире на фоне неуважительного поведения западных стран. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Когда мы смотрим на календарь внешних контактов российского руководства, становится понятно, что все разговоры об изоляции России - это от лукавого, - сказал он. - Наоборот, наши подходы пользуются все большей популярностью, особенно в условиях, когда западные коллеги все чаще не просто забывают, а сознательно уходят от уважения международного права и ссылаются исключительно на некий миропорядок, основанный на правилах".

Министр добавил, что "правила они пишут сами в узком кругу, сознательно избегая универсальных форматов, где придется договариваться с самостоятельными игроками, такими как Россия, Китай и целый ряд других стран". "Мы добиваемся того, чтобы наша работа получала максимальный резонанс на международной арене, у нас очень много единомышленников: это и страны СНГ, Организации договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, и многие другие, которые не входят в эти объединения", - указал Лавров.