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Олимпиада-2022 в Пекине

Посол РФ сообщил о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады в Пекине

Олимпиада состоится в феврале

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин активно готовят визит президента России Владимира Путина на открытие Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщил во вторник посол РФ в КНР Андрей Денисов на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

"Сейчас вместе с китайскими коллегами мы активно готовим визит Владимира Путина в Китай в привязке к участию в церемонии открытия пекинской Олимпиады", - сказал он.

Ранее Путин говорил о том, что планирует лично посетить открытие Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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