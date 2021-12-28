Лавров призвал добиваться сплочения русского мира и защищать права соотечественников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Необходимо уделять особое внимание защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, дальнейшему сплочению русского мира, поддержке русского языка и культуры. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первом заседании комиссии генерального совета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, председателем которой он является.

"Мы должны добиваться дальнейшего сплочения русского мира, который многонациональный, многоконфессиональный, и обеспечивать развитие связей между исторической, коренной Россией и нашими диаспорами, - отметил он. - Это должна быть работа, которая имеет самостоятельное значение в нашей комиссии". В этой связи глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на необходимость "обеспечения прав соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечения защиты их интересов, сохранения общероссийской культурной идентичности, как это закреплено в принятых поправках к Конституции РФ".

Министр сообщил о том, что в настоящее время совместно с активом российских обществ за рубежом продолжается работа по совершенствованию организационной структуры движения соотечественников, включая деятельность Всемирного конгресса и Всемирного координационного совета российских соотечественников, а также страновых и региональных координационных советов.

"Это разветвленная сеть, которая помогает организационно достаточно эффективно решать задачу поддержки наших соотечественников за рубежом, - резюмировал Лавров. - Важно, конечно, подключаться и к реализации мероприятий по поддержке русского языка, российской культуры, сохранению исторической правды, в том числе о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, противодействию русофобии. Все эти проблемы очень остро стоят на международной арене".