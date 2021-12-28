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Матвиенко заявила о заинтересованности СФ в развитии плодотворных отношений с Австрией

Глава Совфеда выразила надежду, что при поддержке главы Федерального совета Австрии Кристины Шварц-Фукс "диалог российских и австрийских законодателей получит дополнительный импульс"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации заинтересован в повышении уровня межпарламентских контактов с Австрией, а также в наращивании сотрудничества с этой страной в разных сферах. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя СФ Валентины Матвиенко, направленной главе Федерального совета (верхней палаты парламента) Австрийской Республики Кристине Шварц-Фукс по случаю ее вступления в должность.

"В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации заинтересованы в развитии плодотворных отношений с вашей страной: в повышении уровня и интенсивности межпарламентских контактов, наращивании торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укреплении взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в телеграмме.

Матвиенко выразила надежду, что при поддержке Шварц-Фукс "диалог российских и австрийских законодателей получит дополнительный импульс и достигнет масштабов, соответствующих интересам народов наших стран".

Спикер Совфеда также поздравила Шварц-Фукс с Новым годом и пожелала ей "успехов в ответственной работе и всего наилучшего".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаАвстрияРоссия
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