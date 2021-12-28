Выборы муниципальных депутатов в Москве в 2022 году планируется провести онлайн

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Систему дистанционного электронного голосования планируется применить на выборах муниципальных депутатов в Москве в 2022 году. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"16 декабря был внесен соответствующий проект федерального закона, в том числе описывающий дистанционное электронное голосование. Все шансы, что эти поправки будут приняты. Федеральное законодательство позволяет регионам использовать собственные платформы для проведения региональных и муниципальных выборов, поэтому у московской платформы есть все шансы из эксперимента перейти в платформу, на которой будут проводиться муниципальные и региональные выборы. Если для этого будет необходимо внесение изменений в избирательный кодекс Москвы, это будет сделано, но ряд решений может быть принят избирательной комиссией субъекта. <…> По-моему мнению дистанционное электронное голосование будет работать на муниципальных и региональных выборах", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что в сентябре 2022 года состоятся выборы около 2 тыс. муниципальных депутатов столицы, но не все муниципальные образования будут охвачены выборами, например, в Щукине и Новой Москве. Муниципальные выборы в 2022 году пройдут в 125 из 146 районов столицы.

"Московскую систему [онлайн-голосования] протестировали на всех уровнях выборов - муниципальном, региональном и федеральном. Дистанционное электронное голосование у москвичей достаточно популярно и становится более популярным с каждым разом; <..> оно поднимает явку, [граждане] голосуют из дома; а повышение явки - повышение легитимности выборов. За дистанционным электронным голосованием, конечно же, будущее, но и традиционный способ голосования остается", - отметил спикер.