Путин высоко оценил вклад Назарбаева в развитие сотрудничества в ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры всех государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), благодарны первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за идею создания объединения и помощь в его становлении и развитии.

"Всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития Евразийского экономического союза, всегда вспоминаем о том, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором создания этого союза и его движущей силой на протяжении достаточно большого количества лет, до тех пор, пока он не встал реально на ноги", - сказал Путин на встрече с Назарбаевым.

Российский лидер также оценил развитие двусторонних экономических отношений РФ и Казахстана. Он отметил, что даже в очень сложных условиях пандемии и снижения уровня производства во всем мире механизмы сотрудничества эффективно работают. "Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы вообще в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики - всего было 4%. Зато за первые девять месяцев текущего года - рост свыше 30%, и это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - продолжил Путин.

Он добавил, что Назарбаева всегда рады видеть в России и поблагодарил его за приезд.

Ранее в декабре, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ уже напоминал, что Назарбаев много лет назад был инициатором объединения стран на Евразийском пространстве. Путин также заметил, что и Украина высказывала намерение вступить в такое объединение, когда соответствующие планы еще только зарождались и обсуждались.