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Врио министра сельского хозяйства Крыма назначили первого замминистра Алиме Зарединову

В начале декабря глава региона Сергей Аксенов принял отставку бывшего руководителя ведомства Андрея Рюмшина

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Республики Крым назначена первый замминистра Алиме Зарединова. Об этом говорится в указе главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В начале декабря сообщалось, что Аксенов принял отставку вице-премьера правительства региона - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Республики Крым на Зарединову Алиме Назимовну, первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым", - говорится в тексте указа.

57-летний Рюмшин с октября 2019 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Крыма, совмещая его с должностью министра сельского хозяйства республики, на которую он был назначен в 2016 году.

Осенью в Крыму произошло несколько отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Аксенов заявлял, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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