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Неформальный саммит СНГ начался в Петербурге

Инициатором встречи стал президент России Владимир Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) начался в Санкт-Петербурге. Инициатором встречи стал президент России Владимир Путин.

Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, "предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ".

Саммит, таким образом, подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.

Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече присутствует и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - ранее во вторник Путин провел с ним отдельную беседу.

В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии - в декабре 2019 года. Он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.

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