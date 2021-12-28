Чижов заявил, что Россия готова обсудить с ЕС вопрос мигрантов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москва готова провести с Брюсселем переговоры по миграционной проблематике. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается миграционных переговоров, да, мы готовы обсудить с Евросоюзом [соответствующую тему], - сказал дипломат. - Мы имеем большой опыт в вопросах миграции как страна исхода, страна транзита и конечная страна".
Постпред обратил внимание на то, что в России "достаточно много" мигрантов из стран постсоветского пространства. "Как с ними обращаться, у нас есть опыт. И рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза", - резюмировал он.
Новый раунд переговоров
Россия и Евросоюз планируют провести следующий раунд консультаций политдиректоров, он может пройти после празднования Нового года, сообщил Чижов.
"Отдельно скажу о политическом диалоге. Вот он как раз явно скорее жив, чем мертв. Более того, он за истекший год получил определенное развитие. У нас были контакты на уровне нашего министра с главой евродипломатии [Жозепом] Боррелем, в том числе последний раз это было в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ, - сказал Чижов. - Были консультации на уровне политдиректоров, мы планируем следующий раунд, но уже после Нового года".
Постпред также отметил, что между Москвой и Брюсселем прошел ряд экспертных консультаций по актуальным вопросам.
Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.