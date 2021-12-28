Чижов заявил, что Россия готова обсудить с ЕС вопрос мигрантов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москва готова провести с Брюсселем переговоры по миграционной проблематике. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Что касается миграционных переговоров, да, мы готовы обсудить с Евросоюзом [соответствующую тему], - сказал дипломат. - Мы имеем большой опыт в вопросах миграции как страна исхода, страна транзита и конечная страна".

Постпред обратил внимание на то, что в России "достаточно много" мигрантов из стран постсоветского пространства. "Как с ними обращаться, у нас есть опыт. И рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза", - резюмировал он.

Новый раунд переговоров

Россия и Евросоюз планируют провести следующий раунд консультаций политдиректоров, он может пройти после празднования Нового года, сообщил Чижов.